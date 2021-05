Barueri abre mais de 1,2 mil vagas em cursos online de portaria e recepção, cuidador e outros 13

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) de Barueri abrirá, nos dias 25 e 26 de maio, as inscrições para a 18ª fase do Programa Meu Futuro, que oferece cursos online de qualificação profissional gratuitos aos moradores do município. Desta vez, serão oferecidas 1.250 vagas.

As opções de cursos são: Eletricista Autônomo, Assistente Administrativo, Assistente de Departamento Pessoal, Folha de Pagamento, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Financeiro, Auxiliar de Logística, Marketing Digital, Gestão de Qualidade, Auditor Interno de Qualidade, Técnicas de Oratória, Liderança e Coaching, Portaria e Recepção, Técnicas de Segurança do Trabalho e Cuidador.

As aulas serão iniciadas no dia 7 de junho e ficarão disponíveis na plataforma on-line, modalidade EaD (Educação a Distância), até o dia 7 de julho deste ano. Ao final do curso, o aluno aprovado e com boa frequência receberá um certificado digital.

Os cursos serão oferecidos, mais uma vez, como forma de garantir o acesso da população à qualificação profissional sem prejudicar as restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Inscrições nos cursos online:

Para participar é necessário ser morador de Barueri, ter 18 anos ou mais e ter concluído o Ensino Fundamental e possuir o cadastro cidadão atualizado (Registro Municipal – Ganha Tempo).

A Secretaria pede que os interessados fiquem atentos à Página do Programa Meu Futuro no Facebook, onde serão disponibilizados o link para as inscrições e mais informações sobre os cursos. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4163-1340 ou pelo WhatsApp (11) 94272-7589.

Confira a lista completa de cursos online gratuitos oferecidos em Barueri:

– Eletricista Autônomo (carga horária: 40h);

– Assistente Administrativo (carga horária: 100h);

– Assistente de Departamento Pessoal (carga horária: 100h);

– Folha de Pagamento (carga horária: 100h);

– Assistente de Recursos Humanos (carga horária: 100h);

– Assistente Financeiro (carga horária: 100h);

– Auxiliar de Logística (carga horária: 100h);

– Marketing Digital (carga horária: 100h);

– Gestão de Qualidade (carga horária: 100h);

– Auditor Interno de Qualidade (carga horária: 100h);

– Técnicas de Oratória (carga horária: 100h);

– Liderança e Coaching (carga horária: 100h);

– Portaria e Recepção (carga horária: 100h);

– Técnicas de Segurança do Trabalho (carga horária: 100h);

– Cuidador (carga horária: 100h).

