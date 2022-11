Barueri abre último agendamento da vacinação antirrábica do ano no dia 28

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Barueri abre no próximo dia 28 o último agendamento da última vacinação antirrábica do ano. O agendamento é feito pelo telefone (11) 4198-5679 e ficará disponível até o preenchimento das vagas.

publicidade

Caso o tutor não possa comparecer no dia e hora marcados, é necessário ligar para cancelar o agendamento e evitar que doses sejam descartadas.

Ao todo, são disponibilizas 150 vagas por semana.

publicidade

No dia da vacina, os tutores podem levar o termo de responsabilidade já preenchido. Para baixar o documento clique AQUI.

As vacinas só podem ser aplicadas em cães e gatos saudáveis e com idade a partir de três meses. Fêmeas grávidas ou com suspeita de gravidez não podem tomar a vacina. Animais doentes, em tratamento ou convalescendo de cirurgias também não devem ser vacinados. Os animais devem ser levados por um tutor com idade maior de 18 anos e com capacidade de conter o animal.Cães das raças “pitbul”, “rottweiler” e “mastim napolitano” devem utilizar focinheira apropriada. Os gatos podem ser transportados em caixas adequadas para evitar fugas e acidentes.