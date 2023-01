Barueri abre vagas para curso de agente de desenvolvimento socioambiental

Começam no dia 1º de fevereiro as inscrições no curso de qualificação profissional de Agente de Desenvolvimento Socioambiental oferecido em Barueri pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

O curso terá início no dia 20 de março, será ministrado presencialmente na sede da Sema, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 11h45, e terá duração de três meses. Dentre os assuntos abordados no curso estão o tratamento de água e esgoto, a poluição do ar e do solo, a preservação e o controle das áreas verdes.

O secretário da Sema, Marco Antônio de Oliveira (Bidu), convida os munícipes para participar. “O curso, além de formar um profissional muito qualificado para o mercado de trabalho, também transforma o aluno em uma pessoa mais consciente do seu papel na sociedade com relação ao meio ambiente, tornando-o um multiplicador desse conhecimento às futuras gerações”, comenta.

O agente de desenvolvimento socioambiental é responsável por realizar o mapeamento de problemas socioambientais, elaboração de programas, projetos e ações relacionadas ao tema, além de acompanhar e executar intervenções.

Requisitos e como se inscrever no curso de agente de desenvolvimento socioambiental em Barueri:

Para se inscrever o interessado deverá estar cursando ou já ter concluído o terceiro ano do ensino médio e apresentar um documento de identificação com foto (RG, CNH ou congêneres).

As inscrições podem ser feitas entre os dias 1 de fevereiro e 10 de março, das 8h às 16h30, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 1124, no Centro de Barueri. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-1500, ramal 132.