Barueri abre vagas para curso de cosmética artesanal e perfumaria

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) de Barueri está com as inscrições abertas para curso gratuito de cosmética artesanal e perfumaria.

Com duração de 48 horas, o curso é uma oportunidade para quem deseja aprimorar técnicas e aprender a produzir sabonetes, desodorizadores, água perfumada para tecidos e perfume para banho. A iniciativa visa a geração de renda no município.

As aulas terão início no dia 8 de novembro e serão ministradas no prédio da Secretaria, três vezes por semana, nos períodos da manhã e tarde. Para participar é necessário ter 18 anos ou mais e ser morador de Barueri.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 5 de novembro, na sede da Sads (avenida 26 de Março, 1.159, Jardim São Pedro), das 8h às 16h30. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (11) 4199-2801 e (11) 4199-2800, ramais 199 ou 244.

