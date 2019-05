Barueri abre vagas para cursos gratuitos de informática

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria Indústria, Comércio e Trabalho (SICT), abre novas oportunidades para quem ainda não fez o curso gratuito de informática nas modalidades básica e intermediária. Mas atenção: as vagas são limitadas e nesta edição serão 30 ao todo, sendo 20 para a básica e 10 para intermediária.

As inscrições estarão abertas nos dias 16 e 17 de maio (quinta e sexta-feira), das 8h30 às 16h30 no Centro de Qualificação Profissional da SICT, que fica na Rua Domingos Crudo, 248, Vila Conceição.

As aulas terão início já na segunda-feira seguinte à inscrição, no dia 20, e serão ministradas no Centro de Qualificação.

Há duas opções de horários para cada modalidade: das 8 às 10h e das 15 às 17h para informática básica; e das 10 às 12h e das 13 às 15h para informática intermediária.

Teste de conhecimentos

Para a informática intermediária, além de apresentar o certificado do curso de informática básica realizado em qualquer instituição, o candidato também deverá responder um questionário com 10 perguntas a fim de comprovar o grau de conhecimento que possui na área.

Público-alvo

Os cursos de informática da SICT são destinados a moradores de Barueri com 16 anos ou mais que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio.

Para a matrícula é preciso estar com o Registro Municipal (RM) atualizado junto ao Ganha Tempo e apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e histórico ou declaração escolar.