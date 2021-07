Barueri abrirá 600 vagas para castração gratuita de cães e gatos

No dia 28 de julho, a Prefeitura de Barueri abrirá o agendamento para castração gratuita de cães e gatos. Serão disponibilizadas 600 vagas para os procedimentos que ocorrerão em agosto.

A marcação estará disponível somente no dia 28, das 8h às 12h e das 13h às 17h ou enquanto houver disponibilidade de vagas. O agendamento pode ser feito por meio da aba Agendamento CEPAD, dentro do Portal Pet, no site da Prefeitura.

Quem tiver dificuldade de usar a internet pode agendar pelos telefones (11) 4199-1500 / 4718-1789 ou (11) 97129-1789 (somente ligações, não atende WhatsApp). A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (SEMA) informa que não serão realizados agendamentos de forma presencial.

Para fazer o procedimento, o pet deve ter idade entre 7 meses e 7 anos, possuir o Registro Geral Animal (RGA) atrelado ao CPF do tutor e um e-mail ativo. Reforçando que para solicitar o RGA é necessário estar com o Cadastro do Cidadão atualizado.

No dia da castração em Barueri:

A data, o horário e o local da castração serão informados durante o agendamento. No dia do procedimento é obrigatória a apresentação da ficha de agendamento impressa, além de ler e seguir atentamente as orientações pré-cirúrgicas contidas na ficha do pet.

O animal deve apresentar boas condições de saúde para passar pela cirurgia. Já o acompanhante (pede-se que apenas uma pessoa compareça), deve ter 18 anos ou mais, permanecer no local durante todo o tempo, usar máscara e seguir as orientações de prevenção contra a covid-19, como distanciamento físico e constante higienização das mãos.

NO CENTRO DE PROTEÇÃO AO ANIMAL DOMÉSTICO// Barueri terá clínica veterinária pública estadual no programa “Meu Pet”