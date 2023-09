Barueri acumula saldo positivo de 9 mil empregos com carteira assinada em um ano

Barueri acumula saldo positivo de 9 mil empregos com carteira assinada em...

A cidade de Barueri registrou saldo positivo de mais de 9 mil empregos nos últimos 12 meses. Os dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, que divulgou o levantamento da geração de empregos referente a julho de 2023.

O último relatório mostrou que Barueri fechou com saldo positivo tanto no acumulado do ano, referente ao período de janeiro a julho de 2023, quanto nos últimos 12 meses (de agosto de 2022 a julho de 2023).

No acumulado do ano, a cidade teve um saldo positivo de 330 vagas – no período foram realizadas 130.406 admissões e 130.076 desligamentos. Já nos últimos 12 meses, o saldo foi de 9.372 vagas – 223.032 admissões contra 231.660 desligamentos.

O saldo se refere à diferença entre as admissões e os desligamentos ocorridos no período estudado. Somente neste ano, dos sete meses considerados (janeiro a julho), Barueri teve saldo positivo na maioria: março (602), abril (403), maio (1.399) e junho (3.807).

De volta ao mercado

Sayonara Roque, de 40 anos, está entre os munícipes que conquistaram um novo emprego recentemente por meio da Casa do Trabalhador, gerida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict). Esta semana ela está participando do treinamento para atuar em um grande atacadista que chegou à cidade e trouxe diversas vagas.

Desempregada há cerca de seis meses, ela participou de um dos processos seletivos que o município promove em parceria com as empresas como forma de atrair cada vez mais postos de trabalho formais. “Dou nota 100 para a Casa do Trabalhador. Fui muito bem atendida, a equipe foi muito atenciosa. É importante esse trabalho, foi através da divulgação da Prefeitura que fiquei sabendo dessa vaga. Estou ansiosa para começar”, relata Sayonara.