Barueri amplia programa de distribuição de cestas básicas durante pandemia do coronavírus

A Prefeitura de Barueri ampliou o programa de distribuição de cestas básicas no município. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) já atende famílias vulneráveis, mas pessoas que nunca receberam ou que estavam com seus cadastros inativos/bloqueados também podem receber esse benefício durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A Secretaria já havia liberado a renovação do cadastramento automaticamente por 60 dias. Agora, os novos cadastros, que estavam suspensos, podem ser feitos por telefone. Assim, as famílias vulneráveis socialmente que precisarão das cestas básicas emergencialmente poderão recebê-la.

A atualização de cadastros inativos/bloqueados ou novos cadastros podem ser realizados pelo telefone da sede da Sads e também pelos telefones dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). As liberações têm caráter emergencial, ou seja, apenas durante o período em que durar a pandemia.

Publicidade

+ Furlan apoia ampliação da quarentena: “primeiro preservação da vida, depois retomada do desenvolvimento”

Para mais informações, basta entrar em contato com a central de atendimento por meio do telefone (11) 4199-2800 (ramais 236, 158 e 156) ou com o Cras mais perto. Os seis Cras do município também farão o cadastro por telefone: Mutinga (11) 4193-8409 ou 4193-8471; Imperial (11) 4191-2253; Engenho Novo (11) 4199-2808; Silveira (11) 4162-1370; Belval (11) 4199-0332 ou 4163-3889; e Jardim Paulista (11) 4198-8177.

Doações para o Fundo Social de Solidariedade

Além do programa de cestas básicas já existente, a Sads também recebe doações de alimentos de parceiros do Fundo Social de Solidariedade de Barueri. Muitas famílias que foram afetadas financeiramente com a pandemia estão sendo atendidas com esses alimentos.

+ Bares e festas ignoram quarentena em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, denunciam moradores

A Sads recebeu também uma lista da Secretaria de Educação com indicações de famílias consideradas como prioritárias na questão da vulnerabilidade social. Todas estão sendo atendidas com cestas de doação e também com a cesta básica do município.

Aluguel Social

Durante a pandemia, os contratos já em vigor do Aluguel Social serão prorrogados automaticamente sem a necessidade de o munícipe solicitar. “Não haverá nenhum tipo de prejuízo para nossa população”, afirma a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Adriana Bueno Molina.

+ Barueri tem 17 pacientes curados e 25 mortes relacionadas ao coronavírus

Essa renovação de contrato acontecerá excepcionalmente enquanto perdurar a pandemia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-2800 (ramais 129, 139, 120 e 192).