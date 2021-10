Barueri antecipa segunda dose da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais

A Secretaria de Saúde de Barueri também antecipará a segunda dose da Pfizer para público com idade entre 12 e 17 anos. No Estado, o intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante foi reduzido de oito semanas para 21 dias somente para pessoas com 18 anos ou mais.

Em Barueri, quem completar os 21 dias desde a primeira dose da Pfizer ou estiver com a segunda dose atrasada, pode receber a segunda dose. Não é necessário fazer agendamento. Basta levar um documento com foto e a caderneta de vacinação. Menores de idade devem ser acompanhados de um responsável legal.

A vacinação contra a covid-19 em Barueri acontece no Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci), que funciona de domingo a domingo, feriados e pontos facultativos; na Arena Barueri (Avenida Pref. João Vilallobo Quero, 1001, no Jardim Belval), de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), ambos das 8h às 17h; e nas Unidades Básicas de Saúde.

Polo desativado

A partir desta quarta-feira (27), o polo provisório de vacinação criado no ginásio de esportes do Parque dos Camargos será desativado. A demanda do bairro será suprida pelas unidades básicas de saúde mais próximas, de acordo com a Prefeitura de Barueri.

