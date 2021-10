Barueri antecipa segunda dose da vacina da Pfizer neste fim de semana

Após antecipação anunciada pelo governo do estado, neste fim de semana haverá em Barueri uma ação para aplicar a segunda dose da vacina da Pfizer contra a covid-19.

O intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante foi reduzido de oito semanas para 21 dias em pessoas com mais de 18 anos.

Nesta sexta, sábado e domingo, dias 22, 23 e 24 de outubro, em Barueri, será realizada aplicação da segunda dose da Pfizer nas pessoas que cumprirem os prazos estabelecidos. Não é necessário agendamento.

A ação acontece no polo do Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci), das 8h às 17h. Podem comparecer maiores de 18 anos que tenham tomado a primeira dose da vacina da Pfizer há pelo menos 21 dias e adolescentes (12 a 17 anos) que tomaram a mesma vacina há, no mínimo, 56 dias.

É necessário levar documento com foto e a caderneta de vacinação. Menores de idade devem ser acompanhados por um responsável legal.

Aqueles que perderam o prazo de aplicação da segunda dose também podem aproveitar a oportunidade.