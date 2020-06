Barueri: antes de atirar, homem perguntou à ex por que ela estava maquiada

Samantha Silva dos Santos, de 32 anos, sobreviveu a uma tentativa de feminicídio por parte do ex-marido, Thiago Augusto. Ele deu sete tiros nela e está foragido desde o crime, em novembro do ano passado, em Barueri.

Em entrevista, Samantha lembrou do dia do crime. “Ele perguntou por que eu estava maquiada daquele jeito. Falei pra ele que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e falei que tinha que sair porque estava atrasada para ir trabalhar. Foi a hora que ele subiu na moto, deu a volta e começou a disparar”, declarou, à Record TV.

O casal estava separado há quatro meses e ela tinha uma medida protetiva em sua bolsa contra o ex, que não aceitava o fim do relacionamento. A mulher sobreviveu por sorte, já que os tiros não atingiram nenhum órgão vital.

Após o crime, Samantha saiu de Barueri e vive escondida com o filho e com medo de Thiago, que continua foragido. “Não sinto raiva, não sinto rancor. O que mais sinto é medo”, afirmou.