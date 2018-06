Barueri: Boulevard dos Namorados teve Mafalda Minnozzi e até pedido de casamento

Foi comprovado que o amor romântico continua em alta. O Boulevard dos Namorados entrou para a história de Barueri na noite de terça-feira (12 de junho, Dia dos Namorados). O espaço especialmente decorado recebeu a serenata dos Trovadores Urbanos e o show da cantora italiana Mafalda Minnozzi.

Muitos casais foram comemorar a data no local. Como parte da decoração, está montado, até domingo (dia 17), um balcão ao estilo Romeu e Julieta, com buquê de flores para ajudar o clima romântico durante as fotos com os casais, além de corações gigantes, comidas, bebidas e uma iluminação especial.

Mafalda Minnozzi, no ensaio horas antes do show, esbanjou simpatia, fez amizade com artistas de rua e recebeu presentes dos comerciantes locais. Durante a apresentação, outras surpresas: convidou para o palco a menina Dulce Maria e cantou com ela “Aquarela do Brasil”. Airton dos Reis, outro fã da cantora, também foi convidado a subir ao palco e aproveitou para pedir em casamento sua namorada, Alexsandra Lima, na frente de todos.



Para a professora Silvana Silva, assistir ao show de Mafalda Minnozzi era um sonho de sua vida que se realizava. O outro é conhecer a Itália. “Ficou maravilhoso o evento dos namorados, tudo está lindo. Parabéns à Prefeitura e à Secretaria de Cultura”, ressaltou.

O casal Laila Camargo, 19 anos, e Marcelo Seconeli, 21 anos, aproveitaram o evento para comemorar a data. “Eu adorei, nunca havia visto isso aqui, a decoração está linda”, afirmou Laila.



Ao final do evento, a cantora italiana mais uma vez mostrou toda sua simpatia. “Foi uma noite maravilhosa. A plateia estava conosco com uma energia contagiante. Eu fiz para mim um grande presente, ao perceber que as pessoas passaram uma noite muito especial e, sem pegar avião ou ter carimbo no passaporte, foram comigo para Itália, França e voltamos para o Brasil. Agradeço a Barueri por ter abraçado o nosso show com tanto amor e tanto carinho. Grazie!”