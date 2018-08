Barueri cadastra cães e gatos para castração e microchipagem até dia 13

Os animais domésticos (cães e gatos) residentes em Barueri e com Registro Geral do Animal (RGA) em dia poderão ser castrados e microchipados gratuitamente pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

Publicidade

Os interessados devem realizar o cadastro no período de 6 a 13 de agosto pelos telefones (11) 97129-1789 ou (11) 4718-1789 (este último exige o uso do código DDD 11) nos seguintes horários: das 8h às 11h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira; e das 8h às 11h aos sábados.

Data do procedimento cirúrgico, local, horário e orientações pré-operatórias serão passadas no momento do cadastro. A Sema alerta que só serão aceitos no dia da castração quem realizou agendamento prévio.

Além disso, os primeiros dias de cadastramento são os de maior procura, o que pode ocasionar transtornos nas linhas telefônicas. Neste caso, a Secretaria orienta os munícipes a insistirem até que a ligação seja completada.

O RGA pode ser feito no setor azul do Ganha Tempo Municipal ou nas bibliotecas da cidade.

Lei

Em Barueri, a Lei 2.588, de 18 de dezembro de 2017 (baixe o texto da lei AQUI) determina que os donos de animais domésticos residentes no município coloquem em seus pets microchips que armazenam informações sobre seu responsável, a serem acessadas em casos de perda ou abandono.