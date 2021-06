Barueri celebra Dia de São João com carreata e missa na quinta-feira (24)

A cidade de Barueri já se prepara para celebrar o Dia de São João Batista, padroeiro do município, na quinta-feira (24). Por conta da pandemia, a tradicional procissão será substituída, pelo segundo ano consecutivo, por uma carreata.

publicidade

A novena começou no dia 15 de junho. Já na quarta-feira (23), às 19h30, acontecerá a missa do 9º dia de novena de São João Batista, presidida pelo padre Carlos Eduardo Souza Roque. Após a missa acontecerá o levantamento do mastro e a benção do bolo e da fogueira. A celebração da missa será presencial todos os dias da novena e a igreja funcionará com a capacidade de 30%.

Às 23h50 iniciará a concentração para a carreta da lavagem da imagem de São João e os veículos participantes devem entrar no estacionamento da Igreja Matriz pela avenida Henriqueta Mendes Guerra. A imagem sairá pela rua Benedita Guerra Zendron e transportada por um veículo com destino à Fonte São João Batista, onde será lavada.

publicidade

Os fiéis que acompanharem a carreata poderão descer, ficar ao lado da porta do veículo, e, de longe assistir ao momento da lavagem. A solenidade será feita seguindo todos os protocolos sanitários, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento.

Esta será a 68ª edição da celebração ao santo e contará com o apoio da Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Este ano completa 123 anos que a primeira imagem de São João Batista chegou a Barueri, vinda da França.

publicidade

Carreata de São João Batista em Barueri

Na quinta-feira (24), às 19h30, será realizada a Natividade de São João Batista: missa solene celebrada pelo pároco da Matriz São João Batista, padre Marcio Messias Cardozo. Em seguida acontecerá uma carreata em homenagem a São João Batista, percorrendo as principais ruas da cidade.

O tradicional Bolo de São João será vendido no pote. As encomendas podem ser feitas até o dia 22 de junho, na Secretaria Paroquial ou pelo WhatsApp (11) 4199-2760. A unidade custará R$ 5. A retirada será no dia 24, das 9h às 16h, na secretaria da igreja matriz São João Batista.

“E ESTOU ESPERANDO MAIS”// Sikêra Júnior confirma que recebeu R$ 120 mil do governo Bolsonaro