Barueri celebra Dia de São João com grande queima de fogos

Barueri vai celebrar, no dia 24 de junho, o dia do seu padroeiro, São João Batista, com sua tradicional grande queima de fogos.

A Secretaria de Cultura do município, que organiza o evento, promete um espetáculo pirotécnico com o que há de mais moderno em fogos de artifício. As atividades começam às 19h30 na Praça dos Estudantes (Avenida Guilherme Guglielmo, em frente à Câmara Municipal), mas o show de luzes e cores está prometido para às 21h.

Segundo a Secretaria de Cultura, a devoção a São João é popular devido aos portugueses. Uma igreja em louvor a São João Batista foi edificada no centro do povoado que se formaria em meados do século XIX. Em 1895, os moradores tornaram a procissão “oficial”, já contando com rituais específicos, como a lavagem da imagem, ainda hoje uma tradição. Com a instalação do município, em 1949, os primeiros governantes oficializaram São João Batista como padroeiro do Distrito Sede.

