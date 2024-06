Barueri celebra Mês do Meio Ambiente com evento especial no Parque Dom José

Barueri celebra Mês do Meio Ambiente com evento especial no Parque ...

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente realiza nos dias 29 e 30 de junho atividades especiais no Parque Dom José para comemorar o mês do Meio Ambiente.

O evento, com entrada gratuita, scerá no sábado das 12h às 22h, e no domingo das 12h às 20h. A programação inclui uma variedade de atrações, como feira de adoção de animais domésticos, praça de alimentação com food trucks, brinquedos para as crianças, shows musicais e distribuição de mudas de árvores.

No sábado, o DJ André Shiezaro animará o público a partir das 17h, seguido pelo show do grupo “Marcos Santos e Banda” às 18h30. No domingo, o DJ retorna no mesmo horário, e às 18h30 o palco será ocupado pelo “Trio Flor de Mussambê”.

Além do entretenimento, o evento terá um caráter educativo, com demonstrações dos trabalhos realizados pela Secretaria do Meio Ambiente.

A iniciativa visa fortalecer a conscientização ambiental na comunidade, oferecendo um espaço de lazer e aprendizado para pessoas de todas as idades.

O Parque Municipal Dom José está localizado na Rua Ângela Mirella, 500, no Jardim Maria Tereza, em Barueri. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados.