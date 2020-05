Barueri chega a 900 casos confirmados e 95 mortes por coronavírus

O número de casos com confirmação do novo coronavírus (covid-19) em Barueri chegou a 900 nesta sexta-feira (22). A cidade registra 95 mortes em decorrência da doença, segundo o boletim divulgado pela Prefeitura.

Barueri é a segunda cidade da região com mais casos confirmados e vítimas fatais da doença, ficando atrás apenas de Osasco.

A cidade tem 1.650 casos suspeitos e 43 óbitos em investigação, aguardando o resultado do exame que comprove ou não a doença, de acordo com a administração municipal.

Dos pacientes que testaram positivo para o coronavírus no município, 442 estão recuperados até o momento.

O Hospital Municipal de Barueri (HMB) e o pronto-socorro do Jardim Paulista têm 131 pacientes internados em decorrência da doença, segundo a Prefeitura.

Devido ao aumento do número de casos do novo coronavírus (covid-19) em Barueri, o prefeito Rubens Furlan anunciou, no último domingo (17), que a Unidade Básica de Saúde do Jardim Silveira será transformada em hospital de campanha.

A UBS foi fechada e passa por reforma emergencial. De acordo com a Prefeitura, a medida se refere a uma antecipação da Secretaria de Saúde caso o número de leitos disponível dos dois hospitais não seja suficiente para atender novos casos de covid-19.