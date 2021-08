Barueri começa a vacinar pessoas com 28 e 29 anos esta semana

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Saúde, incia a vacinação de pessoas com 28 e 29 anos nesta semana, mediante agendamento prévio.

Quem tem 29 anos já pode agendar horário pelo APP Saúde Barueri, call center (11) 4349-0600 ou na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência (somente em dias úteis). Esse público já começa a receber o imunizante a partir desta segunda-feira (2).

Munícipes com 28 anos estão liberados para agendar a partir das 10h de segunda-feira (2), e serão imunizados a partir de quarta-feira (4). Lembrando que para ser vacinado, é necessário apresentar documento original com foto e comprovante de endereço.

As vagas de agendamento abrem de acordo com a disponibilidade de vacinas. Quando o sistema interrompe o agendamento, solicitando que o morador aguarde, significa que o número de vacinas disponíveis naquele momento acabou e que é preciso aguardar a próxima remessa.

Para agilizar o atendimento, a Prefeitura orienta que o munícipe faça o pré-cadastro no site VacinaJá, do governo estadual. Também é necessário estar com o Cadastro do Cidadão de Barueri atualizado (para atualizar o cadastro, basta clicar aqui).