Barueri começa vacinação contra a covid-19 em bebês a partir de 6 meses com comorbidades

Começou na quinta-feira (17), em Barueri, a vacinação contra a covid-19 em crianças com seis meses de idade até 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades. A vacina disponível é a chamada Pfizer Baby.

A imunização acontece em três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município: Armando Gonçalves de Freitas, Benedito de Oliveira Crudo e Dr. Adauto Ribeiro. Para que o bebê seja imunizado o responsável deve apresentar certidão de nascimento e caderneta de vacinação e um documento que comprove a comorbidade.

Conforme o ofício 242/2022, do Ministério da Saúde, o esquema da vacinação primária é composto de três doses em que as duas doses iniciais devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose a ser tomada pelo menos oito semanas após a segunda dose.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, as comorbidades são as seguintes: obesidade grave, pneumopatias crônicas graves, imunossupressão, hemoglobinopatia grave, doença cardiovascular, hipertensão arterial resistente, doença neurológica crônica, doença renal crônica, diabete mellitus, Síndrome de Down e cirrose hepática.

Confira o endereço das UBSs para vacinação das crianças de 6 meses a 2 anos:

UBS Armando Gonçalves de Freitas (em reforma)

*Atendimento provisório no Ginásio de Esportes Dalmo Martins Duarte, situado na R. Padre Cícero Romão, nº 384 – Parque Imperial.

10h às 15h / Não há expediente no final de semana

UBS Benedito de Oliveira Crudo (em reforma)

*Atendimento provisório no Centro de Especialidades, situado na Rua Benedita Guerra Zendron, 225 – Vila São João.

7h às 18h / Final de semana: 8h às 17h

UBS DR. ADAUTO RIBEIRO

Avenida Zélia, 950 – Parque dos Camargos

7h30 às 19h / Não há expediente no final de semana

“Xepa” da vacina contra a covid-19

A cidade de Barueri recebeu da Secretaria de Saúde de São Paulo um total de 1020 doses (510 para a primeira dose e 510 para a segunda). As UBSs vão fazer a “xepa” (vacinação das crianças dessas faixas etárias, mas SEM comorbidades, com as doses não utilizadas. Para tanto, os responsáveis pelas crianças devem registrar o interesse nas UBSs acima e elas irão se encarregar de comunicar sobre a disponibilidade do imunizante.

O horário da “xepa” varia de acordo com o funcionamento da unidade de saúde, mas sempre sendo uma hora após o encerramento da vacinação prioritária dos casos com comorbidades e conforme a disponibilidade da vacina.

Maiores de três anos

A Secretaria de Saúde de Barueri também está vacinando contra a Covid-19 as crianças de 3 e 4 anos sem comorbidades. A vacina autorizada para esse público pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e pode ser tomada em qualquer uma das 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade. A segunda dose deve ser tomada 28 dias após a primeira dose.

Locais e horários de vacinação para crianças de 3 e 4 anos

8h às 19h

UBS Dr. Adauto Ribeiro

UBS Amaro José de Souza

UBS Armado Gonçalves De Freitas

UBS Hélio Berzaghi

UBS Hermelino Liberato Filho

UBS Pedro Izzo

UBS Vince Nemeth

8h às 18h

UBS Benedito De Oliveira Crudo (aberta também aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h)

UBS Dra. Katia Kohler

UBS Edini Cavalcanti Consoli

UBS Júlio Lizart

UBS Maria Francisca de Melo

UBS Pastor José Roberto Rossi

8h – 16h

UBS Dra. Elisabete Izilda Duleba

UBS João de Siqueira

UBS José Francisco Caiaba

UBS Maria Magdalena Macedo

UBS Raquel Sandrini Ruela

Crianças de 5 a menores de 12 anos

Já a vacina Pfizer pediátrica (destinada a crianças entre cinco e menores de 12 anos) está disponível apenas nas seguintes UBSs: Armando Gonçalves de Freitas, no Parque Imperial; Pedro Izzo, no Jardim Esperança; Benedito de Oliveira Crudo, no Centro; e Adauto Ribeiro, no Parque dos Camargos.