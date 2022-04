Barueri comemora Dia do Livro infantil com contação de histórias nas Estações Culturais

Entre os dias 18 e 29 de abril, a Secretaria de Cultura de Barueri promove um circuito literário em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil.

Nesses dias, as personagens do programa Culturinha (programa voltado ao público infantil que tem como objetivo o incentivo à leitura, às brincadeiras lúdicas), Rose Chocolate e Diva Caramelo, percorrerão as Estações Culturais da cidade caracterizadas de Emília e Tia Nastácia, personagens do Sítio do Picapau Amarelo, contando várias histórias não só para as crianças, para todas as pessoas que estiverem no local.

O objetivo é incentivar a leitura e ressaltar a sua importância na formação dos seres humanos.

Veja os horários e os locais das apresentações:

18/04 – 13h: Estação Cultural João Galdino: Av. Luiza Barbosa Silveira Bueno, 46 – Jardim Silveira / Fone: 4194-6018;

18/04 – 15h: Estação Cultural Eny Cordeiro: Av. Ricardo Peagno, 78 – Jardim Belval / Fones: 41635913 / 4163-5916;

19/04 – 13h30: Estação Cultural Luíz Fernandes: Rua Paraná, 240 – Aldeia de Barueri / Fone: 4191-1061;

20/04 – 14h: Estação Cultural Salomão Cruz: Av. Cachoeira, 74 – Jardim Pindorama / Fone: 4161-6948;

25/04 – 13h: Estação Cultural Jardim Maria Helena: Av. Copacabana, 100 / Fone: 4199-1600;

26/04 – 14h: Casa das Oficinas: Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 225 – Jardim dos Camargos / Fone: 4198-0972;

27/04 – 14h: Centro Comunitário Jaraguá Mirim: Rua Otacilio Alves Martins, 514 – Parque Imperial, / Fone: 3164-9552;

28/04 – 13h: Estação Cultural Cora Coralina: Rua Glória, 630 – Parque dos Camargos / Fone: 42015722;

29/04 – 14h: Estação Cultural e Gibiteka Max Zendron: Rua Rio Grande do Sul, 234 – Vila Boa / 4198-0229.