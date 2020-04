Barueri confirma que não vai flexibilizar quarentena; cidade tem 513 casos de covid-19 confirmados

Após Osasco, a Prefeitura de Barueri também confirmou que vai seguir a determinação do governo do estado, de ampliar a quarentena até o dia 10 de maio, conforme decreto publicado no Jornal Oficial desta quinta-feira (23).

O município registra até o momento, 513 pacientes e 25 mortes com confirmação do novo coronavírus, segundo boletim oficial divulgado na tarde desta quinta pela administração municipal. Além disso, há 23 óbitos com suspeita da doença em investigação e 79 internações relacionadas à covid-19 no Hospital Municipal.

Com algumas cidades paulistas, como Jundiaí e São José dos Campos, afrouxando as regras de isolamento social, aumentou a pressão do empresariado para que os municípios da região seguissem a mesma linha e permitissem a reabertura gradual do comércio considerado não essencial.

No entanto, novos decretos confirmam que Barueri e região vão cumprir a determinação do governador João Doria, que nesta quinta-feira (23) afirmou que vai acionar a Justiça contra Prefeituras que flexibilizarem o isolamento.

“A orientação do governo do estado é para que nenhum município, nenhum, volto a repetir, flexibilize a quarentena. Faço aqui um apelo a prefeitos e prefeitas: não se precipitem, não cedam à pressão”, declarou Doria.