Barueri abre na segunda-feira (8) inscrições para 12 cursos de qualificação gratuitos online

Na próxima segunda-feira (8), o programa de qualificação Meu Futuro, da Prefeitura de Barueri, abre inscrições para 12 cursos de qualificação online gratuitos. São oferecidas 720 vagas, nos seguintes cursos:

– NR10 – Segurança em Instalações e Serviços (carga horária: 40h)

– Assistente Administrativo (carga horária: 100h)

– Assistente de Departamento Pessoal (carga horária: 100h)

– Assistente de Recursos Humanos (carga horária: 100h)

– Administração do Tempo (carga horária: 60h)

– Auxiliar de Logística (carga horária: 100h)

– Gestão de Qualidade (carga horária: 100h)

– Técnicas de Oratória (carga horária: 100h)

– Liderança e Coaching (carga horária: 100h)

– Portaria e Recepção (carga horária: 100h)

– Técnicas de Segurança do Trabalho (carga horária: 100h)

– Cuidador (carga horária: 100h)

As aulas pela internet terão início no dia 22 de junho. Essa é a segunda turma que realiza o curso na modalidade a distância.

Como se inscrever nos cursos gratuitos em Barueri:

Os interessados devem ficar atentos à página do Programa Meu Futuro no Facebook. No dia 8, será disponibilizado um link para que sejam feitas as pré-inscrições.

Quem quiser fazer o curso deve atentar-se para a necessidade de acesso à internet, pois as aulas ocorrerão por meio de plataformas on-line.

O curso de NR10, com carga horária de 40h, tem término previsto para o dia 11 de julho de 2020; os demais cursos deverão terminar no dia 21 de julho de 2020.

Processo de seleção

As vagas serão destinadas aos primeiros 720 candidatos que cumprirem os requisitos (ter 18 anos ou mais, comprovar ser morador de Barueri, possuir o cadastro cidadão atualizado e ter concluído o Ensino Fundamental).

Uma lista com os candidatos aprovados será publicada na mesma página do Facebook no dia 16 de junho. Os inscritos também devem ficar atentos ao e-mail, pois após o cadastro será enviada uma mensagem de confirmação.