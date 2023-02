Barueri é a 3ª cidade que mais gerou emprego no estado de São Paulo em 2022

A cidade de Barueri é a terceira do Estado de São Paulo e a 14ª do país que mais gerou vagas de emprego em 2022, com um saldo positivo de 15.433 novas oportunidades. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

Em todo o estado, Barueri está atrás apenas da capital paulista e de Guarulhos. Ao todo, na cidade, ocorreram 215.782 admissões contra 200.349 desligamentos no ano passado.

Já no panorama nacional, das 13 cidades à frente de Barueri, 12 são capitais. Barueri está à frente de capitais como Cuiabá (MT), Maceió (AL) e Florianópolis (SC), além das cidades paulistas de Campinas e São Bernardo do Campo.

O secretário de Indústria, Comércio e Trabalho(Sict), Joaldo Macedo Rodrigues (Magoo), atribui os resultados aos incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura e qualificação técnica profissional, além da agilidade de recrutamento através da Casa do Trabalhador.

“Gerar emprego sempre foi a prioridade da nossa cidade. Barueri avança nesse sentido porque a cidade por si só oferece ampla infraestrutura em todas as áreas. Essa característica atrai empreendimentos e empresas. Investimos também em qualificação profissional gratuita através do programa Meu Futuro e no bom relacionamento com o empresariado”, destaca Magoo.

Atração de empresas

De acordo com a Sict, o município cadastrou só em 2022 um total de 7.362 novas empresas. Entre os bairros procurados estão Alphaville, com 2.720 instalações, Jardim Paulista, com 1.255, Jardim Califórnia, que registrou 1142, e região central, com 1.019 novas empresas.