Barueri é destaque na atração de novas empresas e geração de empregos

A geração de empregos na cidade de Barueri, que acaba de completar 74 anos de emancipação, tem sido destaque nos últimos anos, quando o município passou a liderar os principais índices de novas oportunidades com carteira assinada.

publicidade

De fevereiro de 2022 até janeiro deste ano, Barueri gerou 216.296 empregos contra 206.151 demissões, o que levou a um saldo positivo de 10.145 vagas. Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

A potência econômica de Barueri na geração de empregos foi notícia em 23 de fevereiro na edição do “Jornal Nacional”, da TV Globo. De acordo com uma consultoria mostrada pela reportagem, baseada em dados do próprio Caged, Barueri foi a cidade brasileira que mais abriu vagas de trabalho em 2022, considerando a média de habitantes. Foram mais de 16 mil postos de trabalho.

publicidade

Ao longo dos últimos quatro anos, Barueri esteve entre as cidades que mais se destacaram no cenário econômico. Além de despontar no setor de empregabilidade, liderou os índices de Desenvolvimento Econômico em 2018 e 2019; foi a mais competitiva em 2020; e a 1ª das 100 melhores cidades para se fazer negócios em 2020, 2021 e 2022.

Barueri recebeu mais de 50 novas empresas de logística nos dois últimos anos

O jornal “Folha de S. Paulo” publicou no dia 20 de março que Barueri impulsionou o mercado de galpões logísticos em fevereiro, sendo responsável por 80% da absorção desses empreendimentos. O estado de São Paulo registrou 235 mil metros quadrados de galpões, sendo que 179 mil metros quadrados estão em Barueri. No município existem aproximadamente 270 empresas do ramo de logística, sendo que desse total, 58 se instalaram nos últimos dois anos.