Barueri e Osasco aparecem na lista das 50 campeãs na geração de empregos em maio

O estado de São Paulo registrou a criação de 42.355 vagas de emprego com carteira assinada em maio de 2024, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Entre as cidades que mais contribuíram para esse resultado na região, Barueri e Osasco se destacaram, ocupando posições relevantes no ranking estadual.

Barueri ficou em 7º lugar na lista das cidades que mais geraram empregos em maio, com 1.152 novas vagas.

Osasco, por sua vez, aparece em 24º lugar no ranking mensal, tendo criado 398 novos postos de trabalho em maio.

Cotia, embora não figure entre as primeiras colocações no mês de maio, aparece em 20º lugar no ranking acumulado do ano (janeiro a maio), com 2.285 vagas criadas.

Santana de Parnaíba, embora não apareça entre as 50 primeiras no ranking mensal de maio, ocupa a 28ª posição no acumulado do ano, com 1.948 novos empregos gerados entre janeiro e maio.

No topo da lista mensal, a capital São Paulo lidera com 10.517 vagas criadas em maio, seguida por Matão (3.452) e Bebedouro (2.123).