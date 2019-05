Barueri é uma das cidades mais geeks do Brasil, diz Amazon

Barueri ocupa a quinta posição no ranking das cidades mais geeks do Brasil, feito pela Amazon por ocasião do Dia do Orgulho Nerd (25 de maio).

O levantamento considera os resultados de vendas de produtos da categoria “geek” em cidades do país com mais de 100 mil habitantes, considerando a base per capita de cada uma, informa o “Canal Tech”.

A categoria geek é composta por itens como quadrinhos, brinquedos, consoles, jogos, livros e eBooks, além de itens de decoração com temas “nerds”.

As cidades mais geeks do Brasil, segundo a Amazon, são:

1ª – São Caetano do Sul

2ª – Florianópolis

3ª – Niterói

4ª – Santos

5ª – Barueri

6ª – Porto Alegre

7ª – Brasília

8ª – Curitiba

9ª- Balneário Camboriú

10ª – São Paulo

Bonecos Funko Pop são febre em Carapicuíba

O levantamento também traz curiosidades, como o fato de Carapicuíba ser a cidade onde mais foram comprados bonecos Funko Pop.