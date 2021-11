Barueri encerra tendas de testagem da covid-19 nesta sexta

A Secretaria de Saúde de Barueri encerra nesta sexta-feira (5) as atividades das tendas de testagem da covid-19 montadas no estacionamento do Ginásio José Corrêa, no Centro.

As pessoas que apresentarem sintomas da doença, como febre, tosse, cansaço, perda de paladar ou olfato e falta de ar deverão ir até um pronto-socorro mais próximo da residência e procurar atendimento médico, onde será avaliada a necessidade do exame conforme critérios clínicos.

Em Barueri, mais de 160 mil exames de RT- PCR para covid-19 foram realizados desde o início da pandemia. Do total, mais de 79 mil testes foram feitos nas tendas, montadas em setembro de 2020 em esquema drive thru.

Segundo a Secretaria de Saúde, o número de coletas foi caindo nas tendas ao longo dos últimos meses. No pico dos testes, em março deste ano, houve 14.235 amostras coletadas. Em outubro passado, esse número foi de 2.126, ou 85% de queda no número de testes.

