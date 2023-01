Barueri entra em estado de atenção para riscos de deslizamentos devido às fortes chuvas

Devido às fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias, a cidade de Barueri entrou em estado de atenção para riscos de deslizamentos. O comunicado foi publicado pela Prefeitura nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (20).

Ontem, a região de Alphaville foi bastante castigada com as rajadas de vento e o temporal. Além de diversos pontos de alagamentos na Alameda Araguaia logo pela manhã, foram registradas no entorno quedas de postes que afetaram o trânsito.

A a circulação de diversas linhas de ônibus municipais e intermunicipais operaram com atrasos. Hoje, a Benfica informou que as linhas de ônibus que passam por Alphaville continuam operando com atrasos, desta vez, por conta dos reparos na rede elétrica.

De acordo com a Defesa Civil, foi registrado o acumulado de 190,8 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. Com isso, as vistorias nas áreas de risco em todo o município serão intensificadas devido ao risco de deslizamentos de terra, segundo a nota.

Hoje, com a sinalização do estado de atenção, a Defesa Civil emitiu ainda um alerta às pessoas que moram em áreas de risco. “Elas devem estar atentas aos sinais que antecedem esses deslizamentos, como por exemplo árvores e postes inclinados, rachaduras nas paredes das casas, portas e janelas emperradas e água lamacenta descendo da encosta”, explica.

Diante de qualquer um dos sinais apresentados acima, a orientação é para que o local seja evacuado. Em caso de emergência, o munícipe pode acionar a Defesa Civil pelo número 199, o Corpo de Bombeiros no 193 ou ainda a GCM no 153.