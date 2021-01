Barueri entrega material escolar e se prepara para volta às aulas

Mesmo com as aulas presenciais previstas para serem retomadas em março, o ano letivo de 2021 terá início no dia 8 de fevereiro, com as aulas online

Após definir previsão para o retorno das aulas presenciais para o dia 1° de março, Barueri começou a entregar kits de materiais e uniformes escolares aos alunos da rede municipal. O calendário da Secretaria de Educação do município prevê ainda reuniões virtuais com professores, pais e responsáveis nos próximos dias.

Mesmo com as aulas presenciais previstas para serem retomadas em março, o ano letivo de 2021 terá início no dia 8 de fevereiro, com as aulas online. Além disso, Barueri receberá nesta semana mais 5 mil chromebooks para reforçar as aulas remotas.

Na manhã desta terça-feira (26), o secretário de Educação, Celso Furlan, realizou uma reunião online com todos os diretores das escolas municipais para orientar sobre o retorno das aulas e reforçar a atenção especial na implementação dos protocolos contra a covid-19.

O prefeito Rubens Furlan (PSDB) afirma que a nova data para a retomada visa garantir a segurança de alunos e professores. “Entendemos que no dia 1º de março uma grande parte dos professores da rede estarão vacinados. Esta é uma forma que encontramos para não prejudicarmos esse ano letivo e impedir que esse vírus faça um estrago maior para o processo de aprendizagem de nossas crianças e jovens”, destacou.

No dia 6 de fevereiro haverá ma reunião de pais e responsáveis de alunos, de acordo com a administração municipal. O encontro será realizado de forma virtual, por intermédio de plataforma que será divulgada pela gestão de cada uma das 110 escolas da rede municipal.

Reformas e adaptações

Além de entregar os kits de materiais e uniformes escolares, para a volta às aulas, a Prefeitura fez adaptações e reformas nas escolas para garantir ventilação e distanciamento social, além de providenciar banners e cartazes de orientação sobre a prevenção à covid-19 distribuição de EPI’s (álcool em gel, máscaras, higienizantes), entre outras medidas aplicadas em todas as unidades escolares.