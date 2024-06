Barueri entrega termos de quitação para regularização fundiária no Recanto Phrynea

A Secretaria de Habitação de Barueri realiza na terça-feira (25), mais uma entrega de termos de Extinção de Débitos e Quitação de TPUs, dessa vez para os moradores do Conjunto Habitacional Pinheiros, no Recanto Phrynea. O encontro será realizado no CIE – Ginásio Parque dos Camargos, localizado na Alameda Antuérpia, 119, partir das 19h.

publicidade

Os documentos atestam a quitação das obrigações com o imóvel junto à prefeitura. A iniciativa visa proporcionar maior segurança jurídica e tranquilidade aos beneficiários.

Demais moradores interessados em participar do programa de regularização fundiária da Prefeitura de Barueri podem comparecer e obter mais informações sobre o processo e celebrar essa conquista coletiva.

publicidade

Outros esclarecimentos podem ser obtidos junto à Secretaria da Habitação, na Av. 26 de Março, 1159 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Contatos podem ser feitos pelo telefone (11) 4199-2808 ou pelo e-mail [email protected].