Barueri faz audiência pública online para elaborar orçamento de 2021

Para evitar aglomerações de pessoas e a disseminação do novo coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Barueri vai realizar, até o dia 28 de abril, a audiência pública virtual para elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2021.

A participação online da população ocorre em atendimento às recomendações do Ministério da Saúde e o Comunicado do Tribunal de Contas SDG nº. 14/2020. Desta forma, os munícipes podem fazer indicações no site da Prefeitura.

Na consulta pública de Barueri, o cidadão deverá escolher no mínimo uma das áreas de aplicações com sugestões de até três ações para cada área, as quais serão avaliadas durante o processo de elaboração do Projeto de Lei que será encaminhado para apreciação do Legislativo Municipal de Barueri até o dia 30 de abril deste ano.

Cotia

O município de Cotia também fara a consulta pública online para elaborar a LDO do exercício de 2021. A audiência online acontecerá até o dia 26 de abril e a população pode participar por meio deste link.

O cidadão poderá preencher um formulário, fazer as observações e enviar a sua proposta eletronicamente. Os resultados serão divulgados no site da Prefeitura.

