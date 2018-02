Barueri faz mutirão de vacinação contra febre amarela neste final de semana

Todas as 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Barueri participarão do mutirão contra a febre amarela. A força-tarefa ocorrerá neste final de semana, sábado (17) e domingo (18), das 8h às 16h. Nesta ação, serão aplicadas doses fracionadas da vacina, que tem validade de 9 anos.

Publicidade

Quem for viajar para o exterior e precisar do Certificado Internacional de Vacinação (mediante comprovação com passagem) ou tiver algum tipo de contraindicação à vacina fracionada deve procurar o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), que também participará do mutirão nos mesmos dias e horários. A unidade fica na Av. Henriqueta Mendes Guerra, 268 – Centro.

Devem vacinar-se crianças a partir de nove meses de idade, jovens e adultos que não pertençam ao grupo das contraindicações. Basta comparecer à unidade de saúde portando documento oficial com foto e a carteira de vacinação. Esta última, inclusive, é item obrigatório para crianças até 12 anos.

Posto Volante no Alphashopping

Uma parceria da Saúde de Barueri com o Alphashopping (Alameda Rio Negro, 1.033 – Alphaville) levará a vacinação também à população de Alphaville. O serviço ocorrerá no sábado, 17, das 10h às 16h. Não haverá distribuição de senhas. O atendimento ocorrerá na loja 5, localizada no piso central.

Contraindicações

A vacina contra a febre amarela é contraindicada a:

– Pacientes que tenham alergia a ovo;

– Gestantes;

– Mulheres amamentando bebês até seis meses de idade;

– Crianças menores de 9 meses;

– Pacientes em uso de corticoides em altas doses;

– Imunodeprimidos (renal crônico, transplantados, HIV positivo) – APENAS COM AUTORIZAÇÃO MÉDICA.

Barueri imunizada

Publicidade

Além do mutirão, a vacinação está sendo realizada normalmente nas UBSs da cidade durante a semana.

Desde a semana passada, quando o município recebeu da Secretaria de Estado da Saúde o aval para vacinar todos os seus moradores, Barueri já recebeu dois lotes do medicamento, totalizando 150 mil novas doses. De acordo com levantamento da Vigilância em Saúde, até quarta-feira, 14, o município já aplicou 175.952 doses desde o final de novembro de 2017, quando a campanha teve início.

UBSs

Confira abaixo o endereço e os horários de atendimento de cada UBS:

UBS Amaro José de Souza – Jd. Mutinga

Rua Petrolina, 178, Jd. Mutinga – Barueri

Fone: (11) 4199-3170 / 4688-1567

Horário de Funcionamento: das 7h às 21h

Publicidade

UBS Armando Gonçalves de Freitas – Pq. Imperial

Rua Padre Cícero Romão Batista, 271, Parque Imperial – Barueri

Fone: (11) 4199-3163 / 4193-4866

Horário de Funcionamento: das 7h às 21h

UBS Benedito de Oliveira Crudo – Vila Boa Vista

Rua Carlos de Campos, 82, V. Boa Vista – Barueri

Fone: (11) 4199-3173 / 4198-7359

Horário de Funcionamento: das 7h às 19h

UBS Dr. Adauto Ribeiro – Pq dos Camargos

Avenida Zélia, 950, Parque dos Camargos – Barueri

Fone: (11) 4194-6118 / 4194-0763

Horário de Funcionamento: das 7h às 21h

UBS Drª. Elisabete Izilda Duleba – Chácaras Marco

Rua Paraíso, 101, Chácara Marco – Barueri

Fone: (11) 4161-4312

Horário de Funcionamento: das 7h às 16h30

Publicidade

UBS Hélio Berzaghi – Jd. Paulista

Av. Marginal Direita, 486, Jardim Paulista/Votupoca – Barueri

Fone: (11) 4199-3149 / 4247-1376

Horário de Funcionamento: das 7h às 21h

UBS Hermelino Liberato Filho – Belval

Pça. Senador Teotônio Vilela, s/nº, Jardim Belval – Barueri

Fone: (11) 4199-3177 / 419