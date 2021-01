Barueri fecha o cerco a eventos com aglomerações e interdita estabelecimentos

A Prefeitura de Barueri realizou uma megaoperação nesta quinta-feira (21) contra bares e casas de eventos acusados de promover aglomerações e descumprir outras regras determinas pelo governo do estado contra a disseminação da covid-19.

publicidade

Foram interditados quatro estabelecimentos : P11 Gastro Pub, Empire, Absurdo e Lux, segundo informações do “Jornal de Barueri e Região”.

“Barueri não vai mais tolerar qualquer desrespeito contra as normas de segurança para conter a propagação do novo coronavírus”, diz a Prefeitura sobre a ação, realizada em conjunto entre a Guarda Civil Municipal, a Vigilância em Saúde, Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) e Secretaria de Planejamento e Urbanismo.

publicidade

De acordo com a administração municipal, os estabelecimentos interditados ou lacrados foram denunciados nas redes sociais por promoverem festas com aglomerações, ultrapassarem o horário de funcionamento estipulado pelo Plano São Paulo durante a pandemia, venda irregular de bebidas, dentre outras irregularidades.

publicidade

A operação envolveu 61 agentes da Guarda, destacados para a fiscalização noturna; a fiscalização diurna conta com 86 agentes de segurança, além do monitoramento por câmeras, já que a fiscalização é feita diariamente.

“Diuturnamente são realizadas operações desse gênero em todo o município. Para fazer o monitoramento dessas aglomerações, a Guarda faz fiscalização in loco, monitoramento e recebe denúncias por meio dos telefones de emergência”, detalhou a secretária de Segurança de Barueri, Regina Mesquita.

Segundo ela, após as festas de final de ano houve um aumento de 30% nas denúncias da população referentes a aglomerações no município.

Barueri registra, até esta sexta-feira (22), quase 12,8 mil casos e 477 mortes com confirmação de covid-19, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde.

Outras irregularidades

Apesar ter sido motivada pela desobediência às regras vigentes neste período de pandemia, a visita aos bares trouxe à tona uma série de outras irregularidades identificadas pelos fiscais da Vigilância Sanitária, da Indústria, Comércio e Trabalho e do Planejamento e Urbanismo.

“Nós estamos lacrando e esses estabelecimentos, cheios de irregularidades, só voltam a funcionar após a pandemia e com a regularização das licenças. Vale lembrar que a Guarda e os fiscais já tinham notificado e até multado alguns desses estabelecimentos, e eles continuaram infringindo a legislação, inclusive do ponto de vista do decreto do governo do Estado com relação a aglomeração de pessoas, com provas inclusive nas redes sociais”, destaca o secretário de Indústria, Comércio e Trabalho, Joaldo Macedo Rodrigues, o Magoo.

De acordo com a Vigilância em Saúde, os estabelecimentos interditados na quinta-feira acumularam autuações como armazenamento inadequado de bebidas e comidas, estoque inadequado de alimentos, más condições de higiene e até por executar atividades de alto risco sem licença de funcionamento junto à Vigilância Sanitária.

“Esse foi só o primeiro dia de uma ofensiva ainda mais rígida que a cidade está adotando para conter a propagação da covid-19”, diz a secretária de Segurança de Barueri. As ações de fiscalização continuarão ocorrendo dia e noite na cidade, afirma ela.

Como denunciar eventos com aglomerações em Barueri:

A Prefeitura de Barueri disponibiliza canais para denúncias como o APP Barueri/Ouvidoria, o 153 e telefones de emergência da Guarda Municipal: (11) 4198-3205 e 4199-1400.