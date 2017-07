Barueri ganha nova frota de ônibus escolares

Estão a caminho de Barueri cerca de 100 novos ônibus zero quilômetro que serão utilizados no transporte escolar gratuito de estudantes da rede municipal de ensino a partir de agosto. Os veículos estavam em processo final de montagem e devem chegar à cidade neste fim de semana.

Publicidade

Os ônibus maiores com capacidade para 44 passageiros tiveram a carroceria montada no Rio de janeiro. Já os veículos menores, para 34 passageiros, receberam a carroceria no Rio Grande do Sul.

“As produções estão bastante aceleradas, tanto aqui em Caxias do Sul, como no Rio de Janeiro”, relatou Leandro Sodré, consultor comercial da empresa Marcopolo, a maior fabricante de carrocerias de ônibus da América Latina.

Leandro informou que primeiramente, no processo de metalurgia, é feita a junção do chassi com a carroceria para o ônibus ir para a pintura. Na sequência, tem a montagem de acabamento, com instalação de janelas, poltronas e ar-condicionado. “Depois os veículos vão para a montagem final, onde é feita toda a revisão dos itens funcionais”, concluiu.

A Prefeitura de Barueri determinou que as poltronas fossem individuais, com cintos de segurança retráteis, e que todos os ônibus tenham ar-condicionado.