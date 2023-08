Barueri ganha terceiro Espaço Motoboy

Já está em funcionamento o terceiro Espaço Motoboy de Barueri. Localizado em Alphaville, o segundo no bairro, o equipamento público fica no bolsão de estacionamento de motos da Alameda Madeira.

O objetivo do espaço é atender os trabalhadores com motos em geral, oferecendo um local coberto, com cerca de 60 metros quadrados de área construída, com assentos, copa equipada, banheiros, wi-fi e tomadas para carga de celulares.

O local também acomoda o guichê para venda de cartão de estacionamento (Zona Azul).

“Este é o terceiro espaço motoboy que fizemos e entregamos no período de 14 meses. Antes, construímos um na alameda Tocantins e outro no Centro. Um projeto inovador para que os motociclistas se sintam seguros, amparados e com mais conforto”, destacou o secretário de Obras Beto Piteri.

