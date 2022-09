Barueri ganhará nova Instituição de Longa Permanência com capacidade para atender 52 idosos

A Secretaria de Obras de Barueri trabalha na construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), na rua José Maria Balieiro, na Aldeia. A conclusão do projeto está prevista para janeiro de 2024, segundo a administração municipal.

A obra está na fase de execução de lajes, escadas e das colunas de sustentação do edifício. Quando concluído, o projeto proporcionará convivência do público da terceira idade em situação vulnerável com atividades que serão oferecidas nas dependências do novo espaço.

O prédio terá bloco único de três pavimentos (piso térreo, primeiro e segundo andares), com 4.260,22 m² de área construída em terreno de 5.035,00 m². É erguido ao lado dos CAPS (Centros de Assistência Psicossocial: Infantojuvenil – Trilha; Adulto – Estação; e AD – Álcool e Drogas), na Aldeia de Barueri.

No piso térreo estará a recepção, sala para fisioterapia, área administrativa, cozinha e refeitório, área de convivência e jardins internos. O primeiro pavimento terá dormitórios masculino e feminino com banheiros acessíveis para pessoas dependentes e semidependentes, central de enfermagem, consultório odontológico, área de convivência, solário, varanda, espaço ecumênico, copa para distribuição e refeitório de funcionários.

Já no segundo e último andar ficarão outros dormitórios masculinos e femininos, com banheiros acessíveis para indivíduos independentes, além de consultório médico, central de enfermagem, área de convivência e terraço amplo. O prédio contará com 15 vagas para estacionamento, sendo uma acessível.

O ILPI terá capacidade para 52 vagas e contará com uma equipe altamente capacitada com cuidador, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, nutricionista e cozinheiro.

Ingresso ao novo ILPI de Barueri

O ingresso do idoso ou da idosa em situação de vulnerabilidade social ao novo ILPI será feito depois de uma avaliação caso a caso, por meio de uma visita técnica com uma equipe composta por psicólogo, assistente social e enfermeiro.

Após verificadas todas as condições do idoso, uma equipe multidisciplinar analisará os resultados das averiguações realizadas para decidir quem poderá ser transferido para o novo espaço. Novos lugares serão abertos em caso de óbito, desistência ou eventual ampliação das vagas.

Grupo Vida

Parceiro da Prefeitura de Barueri desde 2003, o Grupo Vida é o atual espaço de ILPI de Barueri. Presta atendimento global e multiprofissional a idosos, proporcionando ao residente maior autonomia e independência na realização das atividades do dia a dia.

Há ainda outros programas destinados à terceira idade na cidade, sob a coordenação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), como o “Vincular”, que atende moradores em seu domicílio com equipes de cuidadores e especialistas multiprofissionais.