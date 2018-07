Barueri: hora de vacinar seu pet contra a raiva; confira o cronograma de vacinação

O último caso de raiva canina registrado em Barueri remete ao ano de 2001, mas não é por isso que a população pode relaxar. Manter a vacinação dos pets em dia é imprescindível para que esse registro continue lá no passado. De 1ª a 31 de agosto acontece no município a Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal.

Aplicado pela equipe da Secretaria de Saúde, por meio do Departamento Técnico de Controle de Zoonoses (DTCZ), o imunológico é destinado a cães e gatos a partir dos três meses de idade.

A vacinação dos pets é gratuita e ocorre anualmente, conforme preconiza o Programa de Controle da Raiva Animal no Estado de São Paulo. De acordo com a orientação dos especialistas, os animais que estiverem sendo vacinados pela primeira vez, sejam filhotes ou adultos, precisam ainda de um reforço após um mês da aplicação. Para tanto, basta procurar o DTCZ da cidade das 9 às 16h.

Sobre a Raiva

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Barueri explica que a raiva é uma doença viral que afeta o sistema nervoso de mamíferos, inclusive o homem, que ocorre quando são mordidos, arranhados ou lambidos por animais doentes.

“Em caso de agressão animal, lave o local afetado com água e sabão e procure imediatamente orientação médica. Não mate o animal agressor, nem permita que ele desapareça, mantenha-o isolado, em observação durante 10 dias, desta maneira saberemos se o animal estava infectado com o vírus.

Em caso de óbito de animal suspeito, comunique ao DTCZ, pois somente laboratórios especializados podem diagnosticar a doença por meio do exame de tecidos”, orienta a coordenadora chefe da Vigilância em Saúde de Barueri, Rosana Ambrogini.

A raiva é uma enfermidade grave que precisa ser evitada, pois o tratamento é ineficaz após o aparecimento dos sintomas. A recomendação é para que não se abandone e nem se deixe os animais soltos pelas ruas.

Morcegos

Os morcegos também podem ficar doentes e transmitir o vírus da raiva. Ao presenciar o aparecimento desses animais durante o dia ou ao vê-los caídos no chão, não os toque e nem deixe seu animal de estimação se aproximar. Vire uma caixa por cima do morcego e chame o DTCZ, que com o auxílio de um funcionário retirará o animal do local e o enviará para exame.

Mas é bom saber: os morcegos são muito importantes para o equilíbrio da natureza, portanto, não os agrida, preserve-os sem tocá-los e comunique a presença deles em árvores e forros de casas à Zoonoses.

Programação

O município recebeu 25 mil doses da vacina, que será distribuída entre os bairros, de acordo com a programação abaixo:

DATA HORÁRIO LOCAL PONTO DE REFERÊNCIA 01/08 9 às 16h Jd. Belval 1 – R. Itaqui, próx. nº 267 Cartório 01/08 9 às 16h Jd. Itaquiti – Av. Prefeito João Vila Lobo Quero, próx. nº 1001 Arena Barueri 02/08 9 às 16h Jd. Belval 2 – R. Diógenes Ribeiro de Lima, próx. nº 210 Emef Prof. José Wilson Padinha 03/08 9 às 16h Jd. Tupanci – Rua Marte, esq. Com R. Dempachi Nakayama Ginásio de Esportes Jd. Tupanci 06/08 9 às 16h Chácaras Marco – Rua Brasilândia, 96 Maternal Eliane Castanon Pereira 06/08 9 às 16h Jd. São Luiz – R. Tailândia, esq.c/ R. Alberto José da Mota Emef Prof. Taro Mizutori 07/08 9 às 16h Jd. Califórnia – R. Ponte de Pedras, nº 28, esq. c/ a R. Lourenço Zácaro Quadra Poliesportiva 07/08 9 às 16h Jd. Reginalice – R. Mar Negro, esq. c/ a R. Vereador José Vieira Ginásio de Esportes Francisco Pedro César 08/08 9 às 16h Engenho Novo – 1 R. Dr. Adonai, próx. ao nº 96 Centro Comunitário Engenho Novo 08/08 9 às 16h Engenho Novo 2 – R. Penedo esq. c/ a R. Barueri Praça 09/08 9 às 16h Engenho Novo 3 – R. Cafelândia, próx. Nº 225, esq. c/ a R. Bélgica Praça 10/08 9 às 16h Centro – Pátio da Igreja São João Batista Igreja São João Batista 13/08 9 às 16h Vl. Boa Vista – R. Presid. Artur da Costa e Silva, próx. ao nº 174 Praça – Delegacia de Polícia 14/08 9 às 16h Jd. Barueri – Av. São Paulo, próx. nº 185 Praça 14/08 9 às 16h Jd.dos Camargos – Rua da Prata, próx. nº 500 Maternal Matilde Abreu de Moraes 15/08 9 às 16h Aldeia de Barueri 1 – Rua Engenheiro César Polilo, 230 Praça de Esportes Takeshi Hashimoto 15/08 9 às 16h Aldeia de Barueri 2 – Av. da Aldeia, esq. Com a R. Pará Praça 16/08 9 às 16h Pq. dos Camargos 1 – R. Iara, 346 Praça 16/08 9 às 16h Pq. dos Camargos 2 – Al. Antuérpia, 119 Ginásio de Esportes Pq. dos Camargos 17/08 9 às 16h Jd. Paulista 1 – Av. Marginal Direita, próx. ao nº 272 Praça 17/08 9 às 16h Vale do Sol – R. Nilo, defronte ao nº 22 Praça de esportes, esquina Rua Tâmisa 20/08 9 às 16h Pq. dos Camargos 3 – R. Renata, próximo ao nº 244 Emef Prof. Itajahy F. Martins 20/08 9 às 16h Pq. dos Camargos 4 – R. Gisele, 553 Maternal Ilda Martins Holanda da Silva 21/08 9 às 16h Jd. Júlio – Rua Adriático, esquina com Av. Marginal Direita Praça 21/08 9 às 16h Jd. Líbano – R. Goiânia, 299 Maternal Maria do Carmo da Silva 22/08 9 às 16h Jd. Silveira – Av. Brigadeiro M. R. Jordão, próximo ao nº 454 Policlínica Jd. Silveira 23/08 9 às 16h Jd. Paulista 2 – Estrada Velha de Itapevi, próximo nº 2.679 Praça próxima ao ITB Prof. Munir José 24/08 9 às 16h Jd. Maria Helena – R. Búzios, esquina com a R. Copacabana Praça 24/08 9 às 16h Jd. dos Altos – Estrada Cícero Borges de Moraes, 71 Maternal Evelyn Mosse Barreiro 27/08 9 às 16h Pq. Viana – Estrada dos Pinheiros, esquina com a Rua Flora CIEF Pedrinho Lopes 28/08 9 às 16h Pq. Imperial 1 – R. José Martinho, 365 Maternal Professora Lázara Augusta Cardia Sabatine 29/08 9 às 16h Pq. Imperial 2 – Rua Ana Néri, nº 188 Praça de Esportes Antonio D. Silva 29/08 9 às 16h Pq. Imperial 3 – R. Otacílio Alves Martins, 514 Centro Comunitário Jaraguá-Mirim 30/08 9 às 16h Aldeia da Serra – Av. dos Lagos Residencial Morada dos Lagos 30/08 9 às 16h Alphaville – Centro Comercial Cine Teatro 31/08 9 às 16h Jd. São Vicente de Paula – Av. São Vicente de Paula, defronte ao número 100, estacionamento praça Emef José Domingos da Silveira 31/08 9 às 16h Jd. Mutinga – R. Abelardo Luz, próximo ao número 606 estacionamento Ginásio de Esportes Manoel Tristão