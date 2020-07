Barueri ignora plano de flexibilização e reabre parques

Barueri é uma das cidades com a maior taxa de letalidade pela covid-19 na região, 9,4%, segundo dados do governo do estado. Mesmo assim, a Prefeitura antecipou a reabertura de atividades não essenciais e reabre também, nesta quarta-feira (8), os parques municipais.

A cidade está na “fase laranja” do plano de flexibilização do governo do estado, em que é permitida a abertura de shoppings e comércios de rua diariamente por quatro horas. No entanto, a administração municipal liberou, por meio de decreto, o funcionamento do comércio todos os dias por seis horas.

Uma reportagem exibida pelo “SPTV”, da TV Globo, na noite desta terça-feira (7), mostrou que barbearias e salões de beleza, que só podem reabrir na “fase amarela”, já estão funcionando na cidade. O consumo em restaurantes e lanchonetes, que ainda não é permitido, também já acontece.

Barueri registrou 259 mortes e 3.175 casos com confirmação do novo coronavírus até terça-feira, segundo boletim divulgado pela Prefeitura. Desde o início do monitoramento do índice de isolamento social, o município se manteve entre as cidades que menos cumpriu a medida, considerada uma das principais para evitar a disseminação do vírus.

Reabertura dos parques municipais

Desconsiderando o plano de flexibilização do governo do estado, a Prefeitura informou que o Viveiro municipal e os parques municipais Dom José, Taddeo Cananéia e Ecológico Tietê Barueri vão reabrir de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com até 50% da capacidade máxima.

A entrada nesses locais será permitida com o uso de máscara e após aferição da temperatura. Além de medidas de distanciamento social, a administração municipal informou também que será disponibilizado álcool em gel 70% para os frequentadores e não será permitido comer nesses ambientes.

À TV Globo, a Prefeitura disse que a flexibilização na cidade está baseada nos dados da evolução dos casos e da capacidade de leitos hospitalares, com 65% de ocupação até terça-feira (7).