Barueri inaugura nova escola do Jardim Belval nesse sábado

A nova Emeief Elisabet Titto, no Jardim Belval, em Barueri, que entrou em funcionamento desde o início do ano letivo, em fevereiro, vai ser oficialmente inaugurada neste sábado (12), a partir das 8h30. Haverá ainda atrações culturais e brinquedos para as crianças.

A escola ocupa um terreno de 7,3 mil m², com 6,9 mil m² de área construída. Tem 20 salas de aula, além de salas multiuso, de informática, de leitura e laboratório de ciências. A unidade conta ainda com sala de recursos, auditório, quadra coberta, vestiários, solário, vivência, cozinha e refeitório.

O prédio tem também espaço para administração, estacionamento para funcionários, embarque e desembarque de alunos, acessibilidade, energia solar e água de reúso.

A nova escola de Barueri fica na Rua Ricardo Peagno, 52, no Jardim Belval.