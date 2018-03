Barueri inaugura novo posto Sebrae Aqui

Na sexta-feira (23), aconteceu a cerimônia de inauguração do novo posto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Barueri, agora chamado Sebrae Aqui.

Localizado no setor amarelo do Ganha Tempo Municipal, ligado à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, o escritório oferece a mesma gama de serviços aos empreendedores, mas teve sua identidade visual totalmente refeita e padronizada, além de receber novos equipamentos e mobiliário.

No evento, todas as autoridades da cidade ressaltaram a importância do Sebrae para o fomento dos negócios no País, especialmente em Barueri, que só no ano passado realizou cerca de 5 mil atendimentos. Na ocasião também foi firmada uma parceria entre o Sebrae e a Fieb. A parceria cria o JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que introduzirá 140 crianças do 1º ano do Ensino Fundamental da Fundação no universo do empreendedorismo.