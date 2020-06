Barueri inclui dia em memória aos mortos pela covid-19 no calendário oficial

A Prefeitura de Barueri incluiu o “Dia em Memória dos que Faleceram Durante a Pandemia do Covid-19” no calendário oficial da cidade. A data instituída é 27 de março. A lei que cria a homenagem foi sancionada pelo prefeito Rubens Furlan e publicada na edição desta quarta-feira (24), do jornal oficial do município.

Até esta terça-feira (23), Barueri registrou 209 mortes com confirmação de covid-19, segundo dados da Prefeitura.

Além disso, o município contabiliza, até o momento, 2.539 casos confirmados e 776 pacientes com suspeita da doença isolados, em investigação. A cidade tem ainda 1.939 pacientes recuperados da covid-19.