Barueri inicia campanhas de vacinação infantil na próxima segunda-feira (8)

Barueri vai dar início nesta segunda-feira (8) à duas campanhas de vacinação infantil simultâneas: a vacinação contra poliomielite e a de Multivacinação, para atualização da caderneta da vacinação da criança e do adolescente.

Além disso, a cidade ainda promove, no dia 20, o dia D de vacinação para conscientização. As vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira durante o horário de funcionamento de cada unidade.

Durante a campanha, serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente, tais como poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, hepatite A e B, tuberculose, febre amarela, entre outras.

De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde de Barueri, Rosana Perri Andrade Ambrogini, “é de fundamental importância que toda a população-alvo compareça aos serviços de saúde, levando a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam avaliar se há alguma vacina que ainda não foi administrada ou se há doses que necessitam ser aplicadas para completar o esquema vacinal preconizado nesse calendário”.

A Vigilância em Saúde de Barueri reforça que imunização contra a Covid-19 continua na cidade, já que as vacinas das campanhas de vacinação podem ser administradas de maneira simultânea com as demais.

No momento, a Prefeitura de Barueri está vacinando contra a Covid-19 as crianças a partir de cinco anos e também adultos a partir dos 35 anos com a quarta dose. Para a dose de reforço da vacina contra Covid, é preciso que a terceira dose tenha sido tomada há pelo menos quatro meses. Quem teve Covid recentemente precisa aguardar 30 dias após o fim dos sintomas, e aqueles que estiverem com sintomas gripais também precisam esperar a interrupção desses sinais.

Confira nesse link a relação das Unidades Básicas de Saúde, com os respectivos horários e endereços para a imunização.