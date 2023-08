Barueri inicia Semana de Prevenção às Deficiências nesta segunda-feira (21)

Começa hoje (21), a 27ª edição da Semana Municipal de Prevenção às Deficiências de Barueri, que vai até quinta-feira (24).

publicidade

O objetivo do evento, organizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) é promover informação e combater o preconceito.

Na programação, especialistas abordarão a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, saúde do trabalhador com deficiência, direitos e deveres sobre a saúde auditiva e visual, pesquisas científicas no segmento, a importância da imunização, saúde e envelhecimento, dentre outros temas.

publicidade

Todas as ações são gratuitas, no entanto, algumas precisam de inscrição para participar.

Confira a programação aberta ao público:

publicidade

Segunda-feira (21)

8h30 – Palestra: “Lei de Cotas e caracterização das modalidades de deficiência no universo do trabalho”;

publicidade

10h30 – Palestra sobre “Avaliação do posto de trabalho – perfis de vagas e dos trabalhadores”;

11h30 – Workshop sobre “Cases de sucesso”.

Local: SDPD (rua vereador Isaías Pereira Souto, 175 – Jardim Belval).

Terça-feira (22)

13h – Fórum: Direitos e Deveres sobre a saúde visual.

Local: Centro de Aperfeiçoamento de Professores (CAP), que fica na avenida Sebastião Davino dos Reis,727 – Vila Porto.

Quarta-feira (23)

8h – Fórum: Direitos e Deveres sobre a saúde auditiva;

14h – Palestras sobre Tecnologia Assistiva.

Local: SDPD (rua vereador Isaías Pereira Souto, 175 – Jardim Belval).

Quinta-feira (dia 24)

10h – Roda de conversa: Relacionamentos Saudáveis (ação da campanha Agosto Lilás).

Local: SDPD (rua vereador Isaías Pereira Souto, 175 – Jardim Belval).