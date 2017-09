Barueri integra oficialmente Mapa do Turismo Brasileiro

O Mapa do Turismo Brasileiro foi atualizado e a cidade de Barueri foi inserida, recebendo a classificação C. A mesma, por exemplo, de Embu das Artes que, além de ser uma estância turística, tem toda sua estrutura voltada para o turismo. Barueri está na lista como “Região de Negócios e Cultura”.

Publicidade

De acordo com o novo mapa, 147 municípios do Estado de São Paulo estão nas categorias A, B, e C, que contemplam aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais. O Estado mostrou uma maior participação com 432 municípios de 51 regiões turísticas.

Em 2016, apenas 222 cidades paulistas estavam neste mapa e o aumento do interesse no progresso da atividade turística foi visível.

“O trabalho realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri é reconhecido pelo Ministério do Turismo, por conta do empenho de todos envolvidos e pela documentação exigida pelo Ministério do Turismo ter sido entregue dentro dos prazos e corretamente”, ressaltou Mário Albanese, diretor do Museu de Barueri e responsável pelo Departamento de Turismo.

Para ser incluído no Mapa, o município precisa ter um órgão responsável pela pasta de turismo, destinar dotação para o segmento na lei orçamentária anual vigente e apresentar o Termo de Compromisso assinado pelo prefeito municipal ou dirigente responsável pelo setor.

Publicidade

O Tribunal de Contas da União e o Senado Federal reconhecem o Mapa do Turismo Brasileiro como um instrumento de gestão para orientar no desenvolvimento de políticas públicas regionalizadas e descentralizadas.

A atualização bianual do documento se torna, portanto, fundamental para que esse instrumento seja eficaz e respeite o princípio de eficiência da Administração Pública.