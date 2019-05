Barueri já vacinou mais de 53% contra a gripe; campanha segue até dia 31

Em curso em todo o Brasil desde o dia 10 de abril, a campanha de vacinação contra a influenza segue até o dia 31 de maio. Em Barueri a imunização já atingiu mais de 53% do público prioritário, mas a Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, alerta para a importância da vacina.

Até o momento, o município aplicou 36.802 vacinas (cobertura de 53,5%), sendo que 10.629 (cobertura 17%) delas foram aplicadas só no “Dia D” de mobilização nacional, que ocorreu no dia 4 de maio, um sábado no qual todas as 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e postos volantes abriram para atender a população.

“A meta a ser alcançada é de 90% da população alvo: 61.906 doses aplicadas. Orientamos todas as pessoas pertencentes a esses grupos que compareçam na UBS mais próxima da sua residência”, informa a diretora da Vigilância em Saúde, Rosana Perri Andrade Ambrogini.

De acordo com a diretora, o Ministério da Saúde, órgão responsável pelo Programa Nacional de Imunização em todo o Brasil, até o momento não deliberou com relação a liberação de doses a outros grupos. “A liberação de vacina para outros grupos ou outas ações apenas poderá acontecer após diretrizes do Ministério da Saúde”, frisa.

Grupos prioritários

Nesta campanha os grupos prioritários são formados por crianças entre 6 meses e menores de 6 anos; gestantes (qualquer idade gestacional); puérperas (até 45 dias após o parto); trabalhadores da saúde; pessoas com doenças crônicas / imunodeprimidos (com apresentação da solicitação médica ou receita médica); pessoas com 60 anos ou mais; professores com apresentação do crachá; e policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas.

Se você pertence ao grupo prioritário e ainda não foi imunizado, basta dirigir-se à UBS mais próxima, se segunda a sexta-feira, até o dia 31 de maio, durante os horários de suas salas de vacina (cada UBS mantém um horário específico). A vacina imuniza contra os vírus influenza A, B e C – os três tipos identificados no País.