Barueri monta estrutura para atender visitantes no Dia de Finados

A Prefeitura de Barueri montará uma estrutura no Cemitério Municipal Álvaro Quinteiro Vieira (Praça da Saudade, s/n, Vila São Francisco – Centro) das 7h às 17h, para atender visitantes no feriado do Dia de Finados.

publicidade

Uma equipe de colaboradores e um sistema de consulta a túmulos por meio de acesso a computadores e pelo QR Code estará disponível para auxiliar o público na localização dos túmulos. O estacionamento do velório municipal será interditado com sinalização do período da noite do dia 31 de outubro até 2 de novembro para montagem de barracas de atendimento.

Além disso, familiares e amigos de entes queridos poderão ver antecipadamente a lista de sepultamentos através do nome, filiação ou data do falecimento no Portal de Barueri.

publicidade

Haverá também suporte com ambulâncias, guardas civis municipais e agentes de trânsito.

A exemplo ano passado, haverá missas das 7h às 17h, celebradas a cada duas horas por padres das seis paróquias de Barueri na Praça da Saudade, em frente ao velório do cemitério.

publicidade

Nos dias 1 e 2 de novembro as faixas viárias do lado direito da rua Anhanguera e Estrada de Jandira (Corredor Oeste) serão isoladas para estacionamento dos visitantes. As demais ficarão livres para o tráfego de veículos.