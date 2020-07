Barueri oferece apoio emocional online para profissionais da educação

Durante a pandemia de covid-19, a Secretaria de Educação de Barueri tem realizado uma série de ações voltadas para os cuidados com a saúde mental de alunos, gestores e funcionários em geral das unidades educacionais do município.

Entre as iniciativas estão as reuniões por videoconferência realizadas com grupos de profissionais da educação, como supervisores de ensino, diretores das escolas e funcionários da Secretaria de Educação.

Os encontros foram nomeados como “Tempo de Cuidados Emocionais” e visam dar suporte emocional para a equipe. “Nesse momento precisamos parar para cuidar daqueles que dedicam suas vidas cuidando das pessoas”, explica a secretária de Educação, Flávia Moreno, que é doutora em psicologia e palestrante.

Nos encontros, Flávia abre lugar de fala para cada participante com o objetivo de manter o diálogo, cuidar das emoções e manter o equilíbrio emocional de todos os profissionais durante a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social.