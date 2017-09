Barueri oferece castração de animais por meio de agendamento

Para promover o controle populacional de animais domésticos na cidade a Prefeitura de Barueri realiza gratuitamente a castração de cães e gatos para famílias de baixa renda mediante agendamento, através da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente.

O munícipe interessado deve fazer a solicitação no Ganha Tempo, no setor azul, portando RG, CPF e comprovante atualizado de residência na cidade. No momento da solicitação é necessário que munícipe faça o RGA (Registro Geral de Animal) para então solicitar a castração. Depois disso o solicitante deve aguardar contato telefônico da equipe do Cepad – Centro de Proteção ao Animal Doméstico, informando o dia, o horário e o local da castração.

A cirurgia é simples, mas envolve muito cuidado e preparo. Por isso, mesmo com o agendamento prévio a liberação para a castração do animal só é realizada no dia agendado, após avaliação dos veterinários que analisam o estado de saúde do animal. Para ser castrado, além de ter boa saúde, o animal deve ter no mínimo seis meses de idade e estar em jejum de água e alimentação há 12 horas.

A equipe do Cepad realiza em média 10 castrações por dia, entre animais a serem disponibilizados para adoção e agendamentos. No entanto, devido a grande procura pelo serviço, há um tempo de espera para a realização da cirurgia desde a solicitação até o agendamento, que leva em média seis meses, podendo variar de acordo com a espécie e sexo do animal. Atualmente há 1.500 solicitações registradas aguardando agendamento.

Maltratar e abandonar animais domésticos é crime passível de multa e prisão, de acordo com a Lei Federal nº 9605/88. Problema ambiental e de saúde pública o abandono gera sofrimento aos animais, além de disseminar doenças. A castração é uma das principais ações preventivas para minimizar este problema.

Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo número 4198-0819.