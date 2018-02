Barueri oferece curso de Violão e Cavaquinho gratuitos

As Oficinas de Artes 2018 de Barueri passam a contar com novos cursos gratuitos na área da música. As modalidades são violão choro, cavaquinho choro, violão popular, violino e viola, disponíveis para candidatos com idades entre 7 e 12 anos. As inscrições começaram nesta quarta (dia 21) e vão até o dia 28 de fevereiro.

Para se inscrever é necessário se dirigir à Casa das Oficinas (ao lado do Teatro Municipal de Barueri), com cópias do RG e do comprovante de residência e uma foto 3×4. As aulas começam no dia 1º de março e acontecerão no Centro de Eventos (para as oficinas de Violão Choro, Cavaquinho Choro, Violão Popular) e na biblioteca Jair Honório (com as oficinas de Violino e Viola).

A Casa das Oficinas está localizada na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos. Para mais informações, ligue 4198-0972 ou acesse a página da Secretaria de Cultura e Turismo no Facebook: facebook.com/culturabaruerioficial.