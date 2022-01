Barueri oferece cursos gratuitos de auxiliar de logística, cuidador, gestão empresarial e mais 17

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) de Barueri abrirá nos dias 31 de janeiro e 1° de fevereiro as inscrições para 20 cursos gratuitos do Programa Meu Futuro. Serão 1.665 vagas destinadas aos primeiros candidatos inscritos.

Para participar é necessário ser morador de Barueri, ter 18 anos ou mais e ter concluído o Ensino Fundamental e possuir o Cadastro Cidadão atualizado.

As aulas terão início em 14 de fevereiro e ficarão disponíveis na plataforma on-line, modalidade EaD (Educação a Distância), até o dia 14 de março deste ano. Ao final do curso, o aluno aprovado receberá um certificado digital.

O link para inscrições e informações sobre os cursos serão disponibilizados na página do Facebook e no Instagram do Programa, onde também divulgarão no dia 8 de fevereiro a lista de aprovados.

Depois que o candidato realizar o cadastro e for selecionado, dentro de alguns dias, o mesmo receberá um e-mail de confirmação com o acesso à plataforma de estudos (token).

Confira lista de cursos gratuitos oferecidos:

Eletricista instalador residencial (carga horária: 100h);

Assistente de administração (carga horária: 100h);

Assistente de departamento pessoal (carga horária: 100h);

Rescisão de contrato de trabalho (carga horária: 100h);

Assistente de recursos humanos (carga horária: 100h);

Assistente financeiro (carga horária: 100h);

Auxiliar de logística (carga horária: 100h);

Marketing digital (carga horária: 100h);

Marketing de conteúdo (carga horária: 100h);

Gestão de qualidade (carga horária: 100h);

Auditor interno de qualidade (carga horária: 100h);

Técnicas de oratória (carga horária: 100h);

Liderança e coaching (carga horária: 100h);

Portaria e recepção (carga horária: 100h);

Controlador de acesso (carga horária: 30h);

Técnicas de segurança de trabalho (carga horária: 100h);

NR35 (carga horária: 30h);

Cuidador (carga horária: 100h);

Gestão empresarial (carga horária: 100h);

Gestão de pequenos negócios (carga horária: 100h);

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4163-1340 ou pelo WhatsApp (11) 94272-7589.